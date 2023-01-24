В городе Карабаново Владимирской области люди продолжают жить в доме с рухнувшей...

В городе Карабаново Владимирской области люди продолжают жить в доме с рухнувшей крышей.Коммунальное ЧП в Карабанове. В одном из домов по улице Мира кровля не выдержала наледи и рухнула прямо в одну из квартир. С подробностями - Любовь Клюквина.- Кровать сломалась. Детская кроватка тоже из гвоздей вылезлаКорвалол выпит. И свой, и соседей. Потолок над спальней Реджеповых рухнул вместе с прогнившей балкой. В ночь на 19 января. Никто не погиб - по счастливой случайности. Семья вместе с детьми находилась в другой комнате. Спальня осталась пустой из-за протечки.Давлет Реджепов, житель дома №8 по улице Мира:- Шок сказать - это ни о чем. Соседи сказали, что подумали, что газовый баллон у кого-то рванул, а я захожу в комнату - тут пыль, балки. Детская кроватка раздавлена, наша кроватка. Тут такой маленький могильный холмик был. Страшно, конечно, если бы здесь дети были, если бы мы спали тут, они бы просто заживо погребли нас.По словам жителей, сотрудники управляющей компании появились на следующий день. Вывезли полный контейнер мусора. Дыру затянули плёнкой. Ремонт обещают черновой. По словам жителей, ещё с конца прошлого года они просили коммунальщиков убрать снег с кровли. Прямо заявляя: "Надо приехать, чтобы не было беды".- Протечки начались ещё в 2007 году. В 2015 крышу подремонтировали. Кто принял ремонт крыши, до сих пор остается загадкой. Ведь, по словам местных жителей, на документах появились подписи, которые они никогда не ставили.Сейчас "пролиты" все этажи. Жители дома номер 8 по улице Мира просыпаются под музыку дождя.Воду из квартир убирали трое суток. Для Светланы Артемьевой - она живет на втором - ночи стали бессонными.Светлана Артемьева, жительница дома:- Над нами было обрушение балки. В течение ночи на следующий день с потолка у меня шел дождь. Жилье уже все, испорчено. Везде, где можно, была вода.Убедительнее всего о причинах "рассказывает" сама крыша. Невооруженным глазом видны прорехи и рассыпающаяся кладка...- Вот она. Еле пальцем трогаешь, она осыпается.Почему бездействие обернулось такими последствиями? "Вести" попросили объяснить представительницу "Перспективы" - управляющей компании. Она избрала тактику "бежать, а не говорить".- Скажите нам хоть пару слов!Недавно жители дома выиграли суд у "Перспективы". И намерены окончательно отказаться от её услуг. На проблемный адрес прибыли и сотрудники Инспекции государственного жилищного надзора. Но к официальным комментариям они пока не готовы.- Я сейчас не человек, а должностное лицо. Я не имею права давать комментарии.Как помогут людям, рассказала замглавы администрации Карабанова. Мэрия предложила жильцам временное жилье на период ремонта.Татьяна Павлова, замглавы администрации города Карабаново:- Вопрос находится на контроле лично главы администрации города Карабаново и прокуратуры. Мы выезжали в пятницу, жилье жителям предлагали. Они не будут отрицать этого, да?- Нет-нет. Предлагали.Наталия Киселева, старшая по дому №8 по улице Мира г. Карабаново:- "Перспектива", управляющая компания, она вообще никак не реагировала, пока не подключилась наша администрация, ГЖИ и, самое главное, зампрокурора города Екатерина Михайловна. Мы очень просим отметить это в их работе.Решение суда в силу пока не вступило. А пока жильцы продолжат дышать сыростью и поддерживать друг друга. Главное, чтобы никому на голову не обрушились потолочные балки.Любовь Клюквина, Илья Хлудов. “Вести-Владимир»