Весной на базе Александровской райбольницы откроется региональный сосудистый центр. Об этом сообщили на сайте Правительства Владимирской области. В центре после получения лицензии будут

Весной на базе Александровской райбольницы откроется региональный сосудистый центр. Об этом сообщили на сайте Правительства Владимирской области. В центре после получения лицензии будут работать 7 отделений. В том числе кардиологии, неврологии для больных с инсультами, кардиореанимации, лучевой диагностики, медицинской реабилитации. Ремонт помещений в александровской больнице закончили в конце прошлого года. Ведутся пусконаладочные работы на медоборудовании.