Выход в магазин обернулся тройным переломом ноги. Мария Якшина поскользнулась на лестнице, около дома. Инцидент произошел в микрорайоне Мостострой, на улице Школьная. Подняться женщина не

Выход в магазин обернулся тройным переломом ноги. Мария Якшина поскользнулась на лестнице, около дома. Инцидент произошел в микрорайоне Мостострой, на улице Школьная. Подняться женщина не смогла. Супруг вызвал ей скорую помощь. Сейчас пациентка в травматологии «Красного креста». Мария Якшина, пострадавшая – Поскользнулась возле крыльца, упала. Закричала от боли, позвала мужа, чтобы он помог мне. –