Друзья и коллеги отреагировали на новость о госпитализации Станислава Садальского.
Друзья и коллеги отреагировали на новость о госпитализации Станислава Садальского.
Советский и
российский актер театра и кино, актер театра Ленком Станислав Садальский экстренно
госпитализирован в Москве. 71-летний заслуженный артист РСФСР оказался на больничной
койке из-за продолжительного кровотечения. Сам пациент сообщает, что ситуация
пока не улучшается. Из-за состояния здоровья ему даже пришлось отменить поездку
в Мурманск.
По
предварительной версии, кровотечение вызвано кроверазжижающими препаратами, которыми наглотался Садальский. Это
заставило поклонников предположить, что у мужчины коронавирус. Однако, Стас Садальский
заявляет, что причина ухудшения состояния здоровья — смерть близких друзей и
сильные переживания.
Коллеги и друзья
выражают поддержку Стасу Садальскому. Вот и Эвелина Бледанс поделилась своими
мантрами артисту. Она пожелала здоровья такому сильному духу и жаждой жизни
человеку. По ее мнению, врачи очень быстро приведут актера в нормальное состояние.
"Честно
говоря, я даже не переживаю. Я шлю ему здоровья, обязательно сейчас попрошу
Вселенную ему дать побольше сил сегодня", — заявила Бледанс в разговоре с
.
Сейчас артистка отдыхает
на Бали — таинственном острове в Индонезии, куда съезжаются все ищущие энергию
звезды. Эвелина Бледанс верит, что сила острова сможет помочь и Станиславу
Садальскому.