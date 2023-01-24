Друзья и коллеги отреагировали на новость о госпитализации Станислава Садальского.

Друзья и коллеги отреагировали на новость о госпитализации Станислава Садальского.Советский ироссийский актер театра и кино, актер театра Ленком Станислав Садальский экстренногоспитализирован в Москве. 71-летний заслуженный артист РСФСР оказался на больничнойкойке из-за продолжительного кровотечения. Сам пациент сообщает, что ситуацияпока не улучшается. Из-за состояния здоровья ему даже пришлось отменить поездкув Мурманск.Попредварительной версии, кровотечение вызвано кроверазжижающими препаратами, которыми наглотался Садальский. Этозаставило поклонников предположить, что у мужчины коронавирус. Однако, Стас Садальскийзаявляет, что причина ухудшения состояния здоровья — смерть близких друзей исильные переживания.Коллеги и друзьявыражают поддержку Стасу Садальскому. Вот и Эвелина Бледанс поделилась своимимантрами артисту. Она пожелала здоровья такому сильному духу и жаждой жизничеловеку. По ее мнению, врачи очень быстро приведут актера в нормальное состояние."Честноговоря, я даже не переживаю. Я шлю ему здоровья, обязательно сейчас попрошуВселенную ему дать побольше сил сегодня", — заявила Бледанс в разговоре сСейчас артистка отдыхаетна Бали — таинственном острове в Индонезии, куда съезжаются все ищущие энергиюзвезды. Эвелина Бледанс верит, что сила острова сможет помочь и СтаниславуСадальскому.