Вместо неё назначен Павел Ермилов, ранее руководивший службой управления делами.

Марина Станкевич уволилась с поста управляющего директора Единого расчётно-информационного центра Владимирской области. По региональных СМИ, вместо неё назначен Павел Ермилов, ранее руководивший службой управления делами.Напомним, что Марина Станкевич встала у руля компании 5 августа 2020 года. Она приехала в регион в мае прошлого года из Волгограда по приглашению бывшего гендиректора ЕРИЦ Нелли Титовой, в отношении которой в июне было возбуждено уголовное дело. Руководителя подозревали в злоупотреблении служебными полномочиями.Единый расчётно-информационный центр выставляет жителям и организациям квитанции по оплате коммуналки, с последующим перечислением средств поставщикам услуг.Интересно, что один из учредителей компании, ДСУ №3, включён в план приватизации госимущества на 2021-2023 годы. В случае продажи ДСУ, 90% ЕРИЦ перейдут к частному собственнику.