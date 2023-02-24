Как быстро и вкусно порадовать себя горячим чаем?

Как быстро и вкусно порадовать себя горячим чаем?Чай — популярныйв России напиток. Традиции поэтапного раскрытия чайного листа и сложные технологиине особо прижились в стране. Гораздо сильнее нам полюбились чайные пакетики.Это быстро, удобно, дешево, вот только не всегда вкусно. Как же выбрать хорошийчай в пакетиках. Глава ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантуриярассказал три секрета.Обратите вниманиена помол чая. Если гранулы мелкие и сразу высыпаются, то никакие эфирные маслав сырье не задержатся. Кроме этого, в ход идут не только листья, но и черенки. Отсюда,первый совет — лучше выбирать крупный и средний помол чая.Важную рольиграет упаковка. Индивидуальная упаковка защитит чайный пакетик от мусора ипыли. А если она еще и из фольги, то сохранит аромат. Совет второй — покупайте пакетики,которые индивидуально упакованы.Обратите вниманиена форму пакетика. Плоские привычные упаковки не дают чаю возможностьраскрыться и отдать весь вкус. Другое же дело — пирамидки. Они лучше занимаютположение в кружке, а продавец может добавить более крупные листья. Советтретий — покупайте чай в пирамидках.Экспертнапоминает, что качество чая во многом зависит от воды. Даже самый дорогой чайбудет невкусным в грязной воде из-под крана.