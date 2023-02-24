На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 февраля 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.17 — во Владимире6 — в Муромском районе11 — в Ковровском районе3 — в Петушинском районе1 — в Кольчугинском районе5 — в Александровском районе10 — в Гусь-Хрустальном районе2 — в Радужном6 — в Киржачском районе5 — в Камешковском районе2 — в Гороховецком районе2 — в Меленковском районе4 — в Вязниковском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 180619 случаев заболевания.