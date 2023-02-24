На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 февраля 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
17 — во Владимире
6 — в Муромском районе
11 — в Ковровском районе
3 — в Петушинском районе
1 — в Кольчугинском районе
5 — в Александровском районе
10 — в Гусь-Хрустальном районе
2 — в Радужном
6 — в Киржачском районе
5 — в Камешковском районе
2 — в Гороховецком районе
2 — в Меленковском районе
4 — в Вязниковском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 180619 случаев заболевания.