В субботу 25 февраля 2023 года Православная церковь чтит память Митрополита Алексея. В народе 25...

В субботу 25 февраля 2023 года Православная церковь чтит память Митрополита Алексея. В народе 25 февраля называли «рыбным днем». На ужин было принято подавать пироги-расстегаи с рыбной начинкой. Ещё в этот день знахари лечили испуг.Что можно делать в Алексеев день?1. На Руси этот день называли «Алексей рыбный». Считалось, что в этот день должна хорошо ловиться рыба. На ужин наши предки старались готовить блюда с рыбой.2. Огородники и садоводы, которые готовятся к посадочному сезону или высадке рассады, выносят в Алексеев день семена на улицу, особенно если стоит минусовая температура и морозы. Закалённые семена дружно взойдут, будут крепкими и подарят людям хороший урожай.3. Идут в церковь, молятся святителю Алексию, о благополучном путешествии, о примирении с врагами и недругами, о лечении испуга, боязливости, страхов, о благополучном завершении судебных дел.Что нельзя делать в Алексеев день?1. Сегодня нельзя надевать старые вещи, иначе о себе могут снова напомнить прошлые проблемы и неприятности.2. Не рекомендуется хозяйкам в Алексеев день оставлять пряжу в доме, – нитка во время вязания будет путаться, а связанные вещи быстро приходить в негодность.3. Не стоит на Алексея приниматься за новые дела – они закончатся полным провалом.Народные приметы на 25 февраля 2023 годаХолодный день — март будет тёплым, весна придёт рано.Воробьи расчирикались — будет оттепель.Звёзды красноватого оттенка — ждите вьюгу.Иней ночью — днём повалит снегопад.Иней обильный и пушистый — погода днём будет хорошей.Туман — к дождливому лету.Холодный и сухой день — август будет жарким.Фото pxfuel.com