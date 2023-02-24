В субботу 25 февраля 2023 года Православная церковь чтит память Митрополита Алексея. В народе 25...
В субботу 25 февраля 2023 года Православная церковь чтит память Митрополита Алексея. В народе 25 февраля называли «рыбным днем». На ужин было принято подавать пироги-расстегаи с рыбной начинкой. Ещё в этот день знахари лечили испуг.
Что можно делать в Алексеев день?
1. На Руси этот день называли «Алексей рыбный». Считалось, что в этот день должна хорошо ловиться рыба. На ужин наши предки старались готовить блюда с рыбой.
2. Огородники и садоводы, которые готовятся к посадочному сезону или высадке рассады, выносят в Алексеев день семена на улицу, особенно если стоит минусовая температура и морозы. Закалённые семена дружно взойдут, будут крепкими и подарят людям хороший урожай.
3. Идут в церковь, молятся святителю Алексию, о благополучном путешествии, о примирении с врагами и недругами, о лечении испуга, боязливости, страхов, о благополучном завершении судебных дел.
Что нельзя делать в Алексеев день?
1. Сегодня нельзя надевать старые вещи, иначе о себе могут снова напомнить прошлые проблемы и неприятности.
2. Не рекомендуется хозяйкам в Алексеев день оставлять пряжу в доме, – нитка во время вязания будет путаться, а связанные вещи быстро приходить в негодность.
3. Не стоит на Алексея приниматься за новые дела – они закончатся полным провалом.
Народные приметы на 25 февраля 2023 года
Холодный день — март будет тёплым, весна придёт рано.
Воробьи расчирикались — будет оттепель.
Звёзды красноватого оттенка — ждите вьюгу.
Иней ночью — днём повалит снегопад.
Иней обильный и пушистый — погода днём будет хорошей.
Туман — к дождливому лету.
Холодный и сухой день — август будет жарким.
Фото pxfuel.com