Сексолог назвал причины, почему женщины отказываются от счастья.

Сексолог назвал причины, почему женщины отказываются от счастья.Аналитик,сексолог и психолог Полина Шаховская-Книна рассказала, что женщины очень частопроходят тренинги, но даже с помощью техник не могут удержать желаемое. Почемуже современные женщины сами отказываются от счастья? Интернет-издание "" цитирует установки по версии психолога, мешающие построить счастливую жизнь."Не достойнасчастья"Есть такиеженщины, описать которых можно словом "уставшая". Счастье для них —это тяжело и трудозатратно, поэтому им проще принять и признать, что они недостойны счастья."Не рожденадля счастья"Некоторые женщинысчитают, что смысл жизни заключен в страданиях. Если не страдаешь, значит неживешь. Подкрепляется все это установкой — "от добра добра не ищут"."За счастьенадо платить"В народезакреплены установки — "кто много смеется, тот потом плакать будет",поэтому женщины отказываются от счастья сейчас. Иногда установки доходят доуровня фобии — лишь бы только не было хуже, чем сейчас."За счастьемследует наказание"Эта установкатянется из детства. Якобы родители, знакомые или соседи осудят за слишком бурноевеселье. Например, разрисованные обои или мамина косметика — ведь за это может"достаться"."Все хорошееуже было"Такие люди неумеют жить в настоящем. Вместо этого они только перебирают воспоминания прошлыхдней, считая, что все эмоции уже остались позади. Однако, чтобы быть счастливым,дополнительные условия не нужны. Быть счастливым нужно сейчас.