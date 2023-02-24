Где будет ограничено движение

В Суздале с 25 по 26 февраля из-за масленичных гуляний для проезда машин будут перекрыты некоторые дороги. Администрация города просит собственников, чьи предприятия находятся возле перекрытий заранее подготовиться к работе и использовать городские парковки для личного транспорта сотрудников.Какие дороги будут перекрыты25 февраля с 09.00 часов до окончания мероприятий по улицам Пушкарская и Толстого будет закрыт проезд транспорта. Объехать участок можно по восточному объезду города. Далее для проезда будут открыты улицы Гоголя, Всполье, Садовая, Калинина, Энгельса, Нетёка, Стромынка, Ленина.26 февраля с 09.00 часов до 19.00 часов движение будет ограничено по улице Ленина от перекрёстка улицы Ленина с улицей Нетёка до перекрёстка улицы Ленина с улицей Виноградова. Объехать участок можно по улицам Энгельса, Нетёка, Садовая, Калинина. Улица Васильевская будет закрыта от перекрёстка улицы Васильевская с улицей Садовая до перекрёстка улицы Васильевская с улицей Ленина, Объезд - по улицам Садовая, Энгельса, Калинина, Виноградова.Также 26 февраля движение по улице Нетёка будет односторонним из центра города в сторону улицы Садовой. Движение будет ограничено по улицам Старая и Теремки.25 и 26 февраля улица Кремлёвская будет полностью перекрыта для движения автотранспорта.