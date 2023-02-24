В целом, метеорологическая весна в Центральной России наступит не раньше апреля.
Во Владимирской области с 25 февраля ожидается оттепель.
По данным синоптиков, потепление до +3 градусов придёт в конце недели.
В целом же, март будет холодным, средняя температура составит ниже нуля.
На центральную часть России идёт тёплый атмосферный фронт, который на смену морозам принесёт снегопады. Ожидается облачность.
В субботу пойдёт мокрый снег. До конца следующей недели температура воздуха составит −2...0 градусов.
В целом, метеорологическая весна в Центральной России наступит не раньше апреля.