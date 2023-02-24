В целом, метеорологическая весна в Центральной России наступит не раньше апреля.

Во Владимирской области с 25 февраля ожидается оттепель.По данным синоптиков, потепление до +3 градусов придёт в конце недели.В целом же, март будет холодным, средняя температура составит ниже нуля.На центральную часть России идёт тёплый атмосферный фронт, который на смену морозам принесёт снегопады. Ожидается облачность.В субботу пойдёт мокрый снег. До конца следующей недели температура воздуха составит −2...0 градусов.В целом, метеорологическая весна в Центральной России наступит не раньше апреля.