К 80-летию битвы под Сталинградом для ковровских школьников устроили встречу с внуками маршалов...

К 80-летию битвы под Сталинградом для ковровских школьников устроили встречу с внуками маршалов Советского Союза Ивана Баграмяна и Василия Чуйкова. О чем говорили и что вспоминали о самой страшной войне 20-го века - в репортаже Ольги Яцык.-Ванечка, Иван! - Закричала, но тело уже остыло. Только голубые глаза Ивана неподвижно смотрели в голубое небо.Битве за Сталинград уже восемьдесят лет, но память о тех страшных событиях передается из поколения в поколение. Чтобы помнили - так отвечают участники народно-патриотического проекта "Мы в ответе за нашу победу! Мы в ответе за нашу страну!". Для учащихся старших классов 21-ой школы организовали тематическую викторину. О городе-Герое.Андрей Шалов, руководитель поисковой группы проекта "Мы в ответе за нашу победу! Мы в ответе за нашу страну!":- В нашем проекте действует множество направлений. Такие направления, как "Герои возвращаются", "Герои среди нас", "Маршалы победы". Город воинской славы Ковров и наш народно-патриотический проект тесно взаимодействуют с 2017 года с Фондом памяти полководцев Победы. Это организация, в которой представлены потомки наших знаменитых советских военачальников.Прочесть в учебнике о событиях Великой Отечественной - интересно. Но узнать, что переживали и как принимали решения командующие войсками и простые люди - бесценно.Ольга Яцык:- Уроки памяти в Коврове проходят регулярно, но сегодня - особенная встреча. Ведь на ней присутствуют потомки маршалов Советского Союза Чуйкова и Баграмяна.О подвиге народа детям рассказал внук дважды героя Советского Союза Ивана Баграмяна. Решающие бои Великой Отечественной войны прошли именно на нашей территории. Это Московская битва, Сталинград и Курская дуга. Уже в четвертый раз Иван Сергеевич приезжает в Ковров, а эта школа для него - особенная.Иван Баграмян, внук маршала СССР Ивана Баграмяна:- Здесь, у этой школы высажены именные сирени полководцев нашей победы. В том числе и именная сирень моего деда.Николай Чуйков - внук маршала Ивана Чуйкова и президент Фонда сохранения исторической памяти. Говорит, что дед был человек занятой и времени для общения с семьей оставалось мало. Но до последнего момента он вспоминал Сталинград. Утверждал, что там каждый был героем и особенно отмечал смелость женщин. В самый разгар боев Чуйков отправил связисток в тыл, но пришлось возвращать обратно.Николай Чуйков, внук Василия Чуйкова:- Я, говорит, специально их туда отправил, чтобы они там и оставались. Но они вплоть до того, что "Товарищ генерал, вы слово нам дали. Вы что, своими словами разбрасываетесь?". И пришлось вернуть.В ДК Ленина проходит уникальная выставка. Ее герой - Василий Чуйков. Не каждый знает, что он был разведчиком в Китае и военным советником генералиссимуса Чан Кайши. Когда в сорок первом нависла угроза нападения Японии на Советский Союз, Чуйков работал с правительством Китая. В итоге, японская армия увязла в боях на территории Поднебесной.Людмила Петрова, руководитель проекта "Мы в ответе за нашу победу! Мы в ответе за нашу страну!":- Что позволило 17 сибирских дивизий направить в бои под Москву и победа под Москвой была одержана советскими войсками.Выставка проходит на русском и китайском языках. Что важно, проводят ее сами школьники. Организаторы говорят, что уже более двух тысяч жителей и гостей Коврова узнали больше о подвиге поколения победителей.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир