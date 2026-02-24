Во Владимире впервые прошли масштабные студенческие соревнования по дрон-рейсингу на кубок Губернатора. Турнир провели 21 февраля, во владимирской школе № 38. Более 80 студентов из колледжей

Во Владимире впервые прошли масштабные студенческие соревнования по дрон-рейсингу на кубок Губернатора. Турнир провели 21 февраля, во владимирской школе № 38. Более 80 студентов из колледжей и вузов региона состязались в личном зачёте по двум дисциплинам: «класс 75 мм» и «технический симулятор – гонки беспилотных воздушных судов». В первой дисциплине студенты управляли дронами с установленными