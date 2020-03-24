Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин оценил мистическую репутацию министра обороны Росси Сергея Шойгу. Эксперт нашел более прозаический, но крайне логичный ответ на все вопросы, возникающие у Запада.

Генеральный директор "Центра политической информации" Алексей Мухин оценил мистическую репутацию министра обороны Росси Сергея Шойгу. Эксперт нашел более прозаический, но крайне логичный ответ на все вопросы, возникающие у Запада.На страницах "" Алексей Мухин обратил внимание на то, что, говоря о сильных политических фигурах России, на Западе помимо президента страны Владимира Путина выделяют также министра иностранных дел Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу. При этом последнего иностранцы упорно наделяют неким мистическим ореолом.Политолог приводит выжимку из западной прессы, касающуюся Сергея Шойгу. От нее, по его собственному признанию, веет атмосферой "НЛО, психотронного оружия, йети и прочих барабашек". Иностранные журналисты намекают, что мистические и магические компетенции министра обороны России поистине безграничны.В качестве аргумента они указывают на происхождение Сергей Шойгу, который родился в Тыве. Эта территория, напоминают западные СМИ, находится в тех же горах, где некогда искали легендарную Шамбалу. Здесь же, считается, скрыта могила Чингисхана. Вдобавок ко всему, местные жители до сих пор практикуют традиционный шаманизм.И на основании подборки из этих фактов журналисты усиленно намекают, что Сергей Шойгу только на первый взгляд является сыном простого журналиста Кужугета и зоотехника Александры. На деле же он якобы наследник могучего и древнего шаманского рода.22 Фев 2020 в 1:01 PSTЭтим, дескать, и объясняется назначение Сергея Шойгу на должность свежесозданного МЧС в 1994 году. Тут СМИ намекают, что могучему шаману будет проще договориться со стихиями, чем обычному человеку "с улицы".С переходом Сергея Шойгу на должность министра обороны России "доказательств" у сторонников его мистической природы только прибавилось. Страна стала активно наращивать оборонительные ресурсы, причем, по мнению ряда СМИ, не только традиционных.Поговаривали о развертывании глобальной сети ретрансляции энергии и об особых приемах парапсихологии, вплоть до чтения секретных документов, лежащих внутри сейфа, а также до ментального внедрения в компьютерные сети. Возможно, что именно с последним обстоятельством связаны безуспешные попытки стран Запада поймать неуловимых "русских хакеров".Да и самого Сергея Шойгу сравнивают с супероружием. Дескать, после встреч, на которых министру обороны России не удалось прийти к пониманию со своими коллегами из других стран, тех начинают преследовать проблемы. А вот хорошие итоги переговоров сулят им повышения и другие блага. Развитие российской политики в Китае и в "подбрюшье" США – в Венесуэле – также началось после визитов Сергея Шойгу.Наконец, добавляет Алексей Мухин, все эти факты подтверждаются еще одним удивительным для Запада фактом – выдающимся стажем Сергея Шойгу, который занимает министерские должности с 1991 года. "Дольше, чем кто бы то ни было. Ясно же, что без эзотерики такое никак невозможно", – отмечает политолог. Да и президент России Владимир Путин не только нисколько не сторонится такого политического долгожителя, но и, наоборот, регулярно посещает родные места последнего."Короче, Сергей Шойгу – едва ли не магический краеугольный камень и всей страны, и ее президента лично", – указал Алексей Мухин.Впрочем, добавляет он, всему этому мистическому ореолу есть куда как более прозаическое объяснение. "А может, человек просто работает? Умеет делать – и делает? Да еще и знает – как. Плюс сибирское здоровье, выдержка и личное мужество", – заметил эксперт.Он напомнил, что в свои ранние годы Сергей Шойгу занимался отнюдь не паркетной дипломатией, а занимался ликвидацией осетино-ингушского конфликта в 1992 году, лично приезжал в охваченный боями Цхинвал во время грузино-южноосетинской войны, чтобы остановить кровопролитие, возглавлял российскую гуманитарную миссию в Приднестровье и эвакуировал русскоязычное население из Таджикистана.И это даже без упоминания о профессиональной и постоянной работе по борьбе со стихией и ее последствиями в качестве главы МЧС. Став же министром обороны России, Сергей Шойгу вывел российскую армию на принципиально новый уровень.Говоря же о шаманизме и эзотерике, напоминает Алексей Мухин, следует помнить о том, что Сергей Шойгу был крещен еще в 1960 году в одном из храмов города Стаханова Луганской области. И, добавляет он, человек с серьезными способностями действительно может стать опорой для лидера страны, если они оба будут сильными личностями."Ежели нет такого лидера, так и не готова страна ни к наводнениям, ни к эпидемиям", – уверен Алексей Мухин.Если же кому-то хочется искать в фигуре министра обороны России мистическую составляющую, то пусть он этим занимается, считает политолог. Тем более, что многие страны ведут разработки на стыке наук, а Россия уже была замечена в выдающемся превосходстве собственных систем радиоэлектронной борьбы. Впрочем, это последствия все той же модернизации российской армии, которая была произведена при Сергее Шойгу.