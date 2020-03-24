Президент России побывал в больнице в московском поселке Коммунарка, где проходят лечение больные коронавирусом. Владимир Путин ознакомился с ходом строительства инфекционного корпуса.

Президент России побывал в больнице в московском поселке Коммунарка, где проходят лечение больные коронавирусом. Владимир Путин ознакомился с ходом строительства инфекционного корпуса.Российский лидер пообщался с главным врачом Денисом Проценко, поблагодарив его за работу. Он отметил высокое качество ухода за пациентами и профессионализм медиков.По словам Владимира Путина, сотрудники больницы трудятся, "как часики". Главврач, отвечая на вопрос президента, нравится ли ему медучреждение, назвал больницу "космосом".Президент поблагодарил в лице главврача весь медперсонал больницы. Владимир Путин отметил, что у людей, которые идут на поправку благодаря им, начинается другая жизнь.Напомним, ранее в загородной резиденции Ново-Огарево глава государства провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом в России. В нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.