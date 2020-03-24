Российские инженеры заявили о готовности создать беспилотный автомобиль для борьбы с коронавирусом COVID-2019. Аппарат будет проводить дезинфекцию улиц в отсутствие людей, сообщает телеканал ..

Российские инженеры заявили о готовности создать беспилотный автомобиль для борьбы с коронавирусом COVID-2019. Аппарат будет проводить дезинфекцию улиц в отсутствие людей, сообщает телеканал "".Машина будет двигаться по улицам и распылять антисептик, уничтожая инфекции. Специалисты отмечают, что для этого нужно лишь создать виртуальную карту местности, которую аппарат будет использовать для навигации. А в случае нештатных ситуаций его направят операторы, которые будут удаленно следить за беспилотником, пишет18 Мар 2020 в 5:16 PDT