Оборудование появится на наиболее опасных и аварийных участках, список которых согласован с региональной госавтоинспекцией.

На дорогах Владимирской области в 2021 году установят 20 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Оборудование появится на наиболее опасных и аварийных участках, список которых согласован с региональной госавтоинспекцией.Аппаратура появится на трассах Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма, на въезде в деревню Ручей со стороны Коврова, а также на автомагистрали Владимир – Муром – Арзамас в деревне Санчугово и в деревне Новая.Две камеры смонтируют в Покрове у дома №55 по улице III Интернационала и дома №55 по улице Октябрьской. В Александрове также появится две точки видеонаблюдения - на улице Советская, возле дома №54, и улице Королёва, возле дома №1.В Коврове оборудование разместят на улице Строителей, дом №25; Комсомольской, № 116 «А»; Дегтярёва, № 99; Белинского, № 8; на пересечении улиц Дегтярёва и Урицкого.Четырьмя комплексами оборудуют Гусь-Хрустальный: улица Интернациональная, дом № 23 и № 114, улица Транспортная, № 12, въезд со стороны Курлово.По одному появится в Струнино, Собинке, Камешково, и Киржаче.Аппаратура будет фиксировать превышение скорости, выезд на встречку, стоянку в неположенных местах, езду по обочинам и другие правонарушения.