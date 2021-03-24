С начала проведения массовой вакцинации.

С начала проведения массовой вакцинации.На сегодня около 46800 жителей Владимирской области привились от новой коронавирусной инфекции, в том числе второй этап иммунизации прошли около 34500 человек.Больше всего привитых во Владимире: 12929 человек прошли первый этап вакцинации, 9219 из их числа – второй этап. В Коврове и Ковровском районе привилось 6627 человек, второй этап уже прошли 5024 жителя. Замыкает тройку лидеров округ Муром – в нём привито 5979 человек, в том числе 4466 – в рамках второго этапа вакцинации.Организовано 49 прививочных пунктов, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.В регион поступило почти 56 тысяч доз вакцины, 84 процента из них уже использовано. До конца марта ожидается дополнительная поставка иммунобиологического препарата в количестве 20600 доз.Напомним, запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг , на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Вакцинация от коронавируса проводится на бесплатной основе.Фото: