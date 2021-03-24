При этом долги населения за ЖКУ равны 3,3 млрд рублей.

По информации администрации Владимирской области, на 1 марта общая задолженность потребителей топливно-энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями составляет 5,6 млрд рублей. При этом долги населения за ЖКУ равны 3,3 млрд рублей.В свою очередь, просроченная кредиторская задолженность ресурсоснабжающих компаний перед поставщиками ресурсов - 4,2 млрд рублей. Основной объём - за природный газ. С начала года долги за голубое топливо выросли на 316 млн и превысили 3 млрд рублей. Долги теплоснабжающих организаций выросли на 213 млн и подобрались к отметке в 2,5 млрд рублей.В регионе составлен график погашения задолженности, но 26 организаций из 35 его не выполняют.Больше всех за газ должны:- Александровский район – 1, 035 млрд рублей;- Вязниковский район – 401 млн рублей;- Кольчугинский район – 349,8 млн рублей;- Петушинский район – 200 млн рублей;- Муром – 121,6 млн рублей.Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, предлагается ввести субсидиарную ответственность за непогашение задолженности за энергоресурсы.«Таким образом, руководство муниципалитетов будет более ответственно относиться к этой проблеме», - уверены в Белом доме.