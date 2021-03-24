Культуру Гороховецкого района олицетворяют творческие личности, которые не только сохраняют, но и преумножают многовековые традиции. Золотой фонд гороховецкого искусства - мастера и ..

Культуру Гороховецкого района олицетворяют творческие личности, которые не только сохраняют, но и преумножают многовековые традиции.Золотой фонд гороховецкого искусства - мастера и ремесленники, знатоки русского фольклора, виртуозы декоративно-прикладного творчества, коллективы народного танца, образцовые самодеятельные объединения, а также эксклюзивные музейные выставки и экспозиции, краеведческие кружки.Ежегодно на фестивалях, конкурсах и мероприятиях собираются сотни и даже тысячи местных жителей, гостей из других районов области и туристов из разных уголков страны.Самобытность, многогранное историческое наследие, величие -всё это про Гороховец и 145 населённых пунктов, которые его окружают.«Гороховецкая сторонка»Хореографический ансамбль «Павушка» - единственный в районе танцевальный коллектив, который играет огромную роль в сохранении и популяризации русского народного танца. Своим творчеством ансамбль воспитывает глубокое уважение к истории страны и малой родины.В 2020 году грантом департамента культуры региона поддержан проект «Гороховецкая сторонка», направленный на формирование национальной идентичности путём сохранения и развития традиций русского народного танца. В прошлом году I открытый фестиваль «Гороховецкая сторонка» посвятили 75-й годовщине Победы в Великой Оте­чественной войне. В мероприятии участвовали не только хореографические коллективы нашей области, но и гости из Нижнего Новгорода. Дебют признали успешным и решили проводить фестиваль ежегодно.Образцовая самодеятельностьФлагманами самодеятельности района можно считать фольклорный ансамбль «Селяночка», театр «ШАНС» и народный ансамбль песни «Раздолье», которые носят звание «Образцовых коллективов» и задают тон для других местных клубных объединений.«Несмотря на пандемию, в 2020 году более 75 тысяч жителей посетили культурно-досуговые мероприятия, а в онлайне их посмотрели более 1 млн человек», - пояснили в администрации Гороховецкого района.При проведении культурно-патриотической акции «Народы разные - Победа одна» в деревне Быкасово создали Музей толерантности. Его разделили на зоны, отражающие свое­­образие истории, культуры и быта русских, татар, азербайджанцев, мордвы, украинцев, чувашей. Здесь и национальные костюмы, и предметы быта и творчества, а в экспозициях-альбомах собрали информацию об участниках войны разных национальностей.Ратный подвигКрасная нить в истории района - воинские заслуги жителей перед Родиной. Участники акции «Поход в историю. Гороховецкая летопись» восстановили события, связанные с возникновением народного ополчения, освободившего Москву от иноземных захватчиков. Ратный подвиг защитников города - великий пример доблести, мужества, чести и любви к Отечеству. Гороховец -единственный город Владимирской земли, не сдавшийся интервентам.Хоровод традиций«Фоминская околица», с первых дней своего существования завоевала широкую популярность по всей области. Это не просто фестиваль, а сохранение песенно-обрядового наследия Гороховецкого края и Владимирской губернии. Именно в Фоминках многие годы работники культуры собирают песенные традиции и обряды малой родины.Фестиваль народного творчества «Неувядаемый цвет» проводится в Гороховце с 2013 года. Фестиваль, без преувеличения, стал визитной карточкой Гороховецкого района, с присущей ему колоритной и праздничной атмосферой, он привлекает внимание зрителей к самобытной песенной и плясовой культуре, знакомит с традициями народной культуры, народным творчеством разных регионов России.За семь лет проведения фестиваля древняя Гороховецкая земля принимала гостей с разных уголков нашей страны. Своим творчеством зрителей радовали коллективы из Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Тульской, Московской областей, а также коллективы из Республики Мордовия.В рамках фестиваля ежегодно работают различные площадки «Гороховецкое подворье», «Гороховец мастеровой», «Молодецкие забавы», «Сказ о том, что рублено топором». Последнее мероприятие относится к игрушечным и деревянным промыслам России, среди которых выделяется гороховецкая плотницкая игрушка.Ремесленники гороховецкой землиПомогает сохранить и развивать народные художественные промыслы и ремёсла в районе проект «Интерактивный музей - мастерская народных промыслов «Гороховецкие умельцы».«Гороховецкие умельцы» - это комплекс ремесленно-ху­до­же­ствен­ных мастерских, уникальное содружество талантливых и увлеченных людей, объединенных задачей сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел Гороховецкого района Владимирской области.Гости новой интерактивной площадки могут увидеть работу мастеров в мастерских народных промыслов, принять участие в мастер-классах, изготовить сувенир из Гороховца своими руками.