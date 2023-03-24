Супруги Дворкины на приеме у прокурора города. Многодетные родители просят защитить их права. Уже несколько лет семья живет без газа и водоснабжения. Топятся электричеством – и тратят

Супруги Дворкины на приеме у прокурора города. Многодетные родители просят защитить их права. Уже несколько лет семья живет без газа и водоснабжения. Топятся электричеством – и тратят бешеные деньги. – Какие у вас расходы ежемесячные на оплату электроэнергии? – Ну вот, если брать, например, по нашим этим вот, за последний месяц пришла квитанция на 27600