Успех гимнасток из Владимира: золото чемпионата области у воспитанниц СШОР №5. Сегодня (24...

Успех гимнасток из Владимира: "золото" чемпионата области у воспитанниц СШОР №5.Сегодня (24 марта) во Владимире проходит Чемпионат Владимирской области по художественной гимнастике.В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсменки региона, выступающие как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.Воспитанницы владимирской спортивной школы олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике завоевали «золото» в многоборье групповых упражнений во всех разрядах.По программе мастеров спорта «золото» у сборной Владимирской области в составе: Субботина Ксения, Абашкина Александра, Захарова Арина, Вагина Ульяна, Царева Ксения.Тренеры команды – Кагарлицкая Светлана Михайловна, Савватеева-Субботина Анастасия Анатольевна.По программе кандидатов в мастера спорта победу одержала команда «Изюминки», в состав которой вошли Ивасенко Анастасия, Андреева Арина, Шешенина Анастасия, Кузьмина Алиса, Рыжова София, Астафьева Елизавета. Тренер - Юркова Ольга Александровна.Чемпионат Владимирской области по художественной гимнастике.По программе первого спортивного разряда золото завоевали «Baby Smile»: Марковская Алена, Рыжова Полина, Венкова Елена, Шабалина Анастасия, Губанова Анна, Пахомова Таисия). Тренеры команды – Прохоровская Оксана Олеговна и Быкова Полина Александровна.Поздравляем спортсменок и тренерский состав. Желаем новых побед и достижений!Фотографии Анастасии Ивасенко