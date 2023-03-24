Ночью в разных районах Москвы произошла серия пожаров. Первое возгорание зафиксировано на западе города возле домов по улице Ивана Франко. Пламя охватило две металлические строительные ..

Ночью в разных районах Москвы произошла серия пожаров. Первое возгорание зафиксировано на западе города возле домов по улице Ивана Франко. Пламя охватило две металлические строительные бытовки на стройплощадке.По данным , через четыре часа одразделение МЧС отправили в Новомосковский административный округ на улицу Эдварда Грига в поселке Коммунарка. На стройплощадке жилого комплекса три вагончика охватил открытый огонь. Спасатели потушили пожар, никто не пострадал.