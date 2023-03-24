Во Владимирской области 16 населенных пунктов частично отрезаны половодьем от остального...

Во Владимирской области 16 населенных пунктов частично отрезаны половодьем от остального региона.Весеннее половодье приходит в Вязниковский район. Шестнадцать населенных пунктов с сегодняшнего дня оказались в частичной изоляции. Сотрудники МЧС проверили насколько готов район к большой воде. Все подробности - в репортаже Ольги Яцык.Сергей Оборов демонстрирует рабочий инвентарь. Уже несколько лет он в составе добровольной пожарной дружины деревни Малые Удолы. Спасателю на пенсии скучать некогда. Скоро начнется весеннее половодье и в 16-ть населенных пунктов района придет вода. В случае пожара спасательная бригада должна быть там через пару часов. Поэтому, добровольцы всегда готовы к пожарной тревоге.Сергей Оборов - член добровольной пожарной охраны:- Да готовы, конечно. Мы здесь живем и будем дежурить. Нам ехать-то, в принципе, некуда. Здесь же везде вода. Здесь, где мы стоим везде вода будет.В прошлом году областное руководство подарило отряду лесопатрульный комплекс. Также есть специальный прицеп.Андрей Васильев - начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, подполковник внутренней службы:- В соседних деревнях у этих добровольцев есть трактор с бочкой, который помогает нам. Всего в Заречной зоне 31 доброволец, с которыми мы проводим занятия, освежаем навыки))Во время разлива Клязьмы местные жители развлекают себя чтением. Деревенская библиотека весьма богата. Книги читателям доставляют на лодках.Анна Оборова - заведующая библиотекой-клубом:- Читателей 214 человек. Это вместе с временно зарегистрированными. Ну, зимой, конечно, нас поменьше. Летом очень много.В деревне Козлово тоже не скучают. Жители Заречья - так в народе прозвали этот район - запасаются продуктами и всем необходимым впрок. В магазине есть все, говорят местные жители. Поэтому, ездить в районный центр нет надобности.Марина Головатюк - жительница д. Козлово:- Хлеб привозят, молоко привозят - все, что тебе надо. Обувь, даже, привозят, вещи привозят. Так что мы живем, как в сказке.- Вам даже лучше, мне кажется.- Да, да, да.Действительно, кроме продуктов на полках игрушки, одежда и постельное белье. Товар подвозят два раза в неделю. Продержаться нужно всего месяц-полтора. Да и самое необходимое уже подготовили.Эльвира Хитева - продавец:- Муку, сахар, соль, воду. Мы столько всего завозим сюда, чтобы народ не нуждался ни в чем.В медикаментах также нет нужды. Все необходимые категории лекарств уже в местном фельдшерском пункте. На особом контроле сейчас 46 человек. Для экстренных случаев имеется автомобиль и, даже, санавиация.Нина Лебедева - зведующая ФАПом:- Мы направляли больных, старались все-таки пролечить перед разливом. Выезжал к нам терапевт, выезжал детский врач. Кого было необходимо мы пролечили стационарно, амбулаторно.Клязьма разольется уже скоро, говорят в районной администрации. Чтобы избежать задержек пенсий и пособий, их выплатили за два месяца вперед. Процесс разборки наплавного моста сложный. С него снимут аппарели, но проход для пешеходов оставят. Когда уровень воды в Клязьме поднимется, мост пришвартуют к берегу.Ольга Яцык:- Теперь главным транспортным средством будут лодки. Чтобы объехать затопленные участки по суше, необходимо будет преодолеть 153 км дорог по Нижегородской области.Ольга Яцык, Егор Герасимов, Вести-Владимир.