Во Владимирской области поздравляют росгвардейцев. Защита родины и общественная безопасность. Это...

Во Владимирской области поздравляют росгвардейцев.Защита родины и общественная безопасность. Это лишь малая часть опасной круглосуточной работы сотрудников Росгвардии. 27 марта они празднуют свой профессиональный праздник.Росгвардия была образована в 2016 году постановлением Президента Владимира Путина. Новая структура объединила сразу несколько подразделений: внутренние войска МВД, ОМОН,СОБР, вневедомственную охрану и другие. И вот уже на протяжении семи лет росгвардейцы стоят на страже порядка, выполняя задачи государственной важности. А первые упоминания о внутренних войсках появись в 1811 году. В канун праздника во Владимире наградили тех, кто с честью и достоинством несет службу как на территории региона, так и в зоне СВО.Иван Шмырев заместитель командира взвода отдела вневедомственной охраны (г. Владимир):- Наши должностные обязанности входит охрана объектов по договорам, обеспечение общественной безопасности, выявление административных преступлений, правонарушений.Андрей Медведев начальник Управления Росгвардии по Владимирский области:- За двести двенадцать лет войска правопорядка прошли боевой путь становления. При это их основная задача всегда оставалась неизменной, обеспечение национальной безопасности государства от внутренних угроз, или как говорили на заре их создания, охранение тишины и спокойствия в государстве.