Во Владимирской области приют для бездомных животных во Владимирской области терпит бедствие. В...

Во Владимирской области приют для бездомных животных во Владимирской области терпит бедствие.В Гусь-Хрустальном здание, в котором размещались кошки и собаки, затопило. И это не единственная трудность, с которой столкнулись зооволонтеры. Репортаж Максима Калашникова.- Это один из кабинетов. Другие тоже все затоплены. Также. Сейчас я вам покажу.Воды по щиколотку, а ведь несколько часов назад её полностью откачали. Такого потопа в здании приюта для животных в Гусь-Хрустальном никогда не было, говорит заведующая Светлана Климова. Сначала думали, что дело в стремительно тающем снеге. Версию отбросили, когда обнаружили скачки давления в котле отопления. Вероятная причина - прорыв водопровОда у соседнего здания.Светлана Климова, заведующая приютом для животных "Хвосты":- Снег оттуда сошёл, с самого здания. И мы увидели о том, что там прямо бьёт фонтаном вода. Ну, соответственно, значит, вы даже обратили внимание, вчера здесь было ещё больше воды. Но всё-равно вода прибывает, уже начинает вот отсюда течь.К сожалению, потоп не единственная проблема, с которой столкнулся приют. С начала года пристанище бездомных животных, создаваемое как муниципальный объект, местные власти перестали финансировать.Иван Ширяев, активист, общественный деятель:- Не выделяются деньги ни на питание, ни на персонал. Т.е. он фактически брошен, приют. Тем самым нарушается 498 ФЗ "Об ответственном отношении к животным", нарушается несколько статей гражданского кодекса. Администрация не предпринимает никаких действий. То есть ведут себя как недееспособные господа.Судьба 360-ти собак и порядка 70-ти кошек полностью легла на плечи волонтёров, которых не так много. Между тем в правительстве области ещё месяц назад заявляли - на поддержание приюта из регионального бюджета выделили 17 миллионов рублей.Александр Григорьев исполняющий обязанности начальника инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области:- На капитальный ремонт помещения и содержание тех животных, которые есть. Но, я должен отметить, что это муниципальный объект. Вопросы, связанные непосредственно с обеспечением деятельности данного объекта - находится на ответственности соответствующего муниципального образования.В приюте о деньгах слышали, но видеть - не видели. По словам Светланы Климовой, администрация Гусь-Хрустального стоит на позиции, что муниципального приюта в городе не существует. И через суд пытается эту позицию отстоять.Светлана Климова, заведующая приютом для животных "Хвосты":- Представители администрации открытым текстом говорили о том, что у нас нет приюта, нет животных. И нет никакого статуса.Получить комментарий у сотрудников местной администрации не удалось. В пресс-службе нам сообщили, что все ответственные по этому вопросу очень заняты и не могут говорить. Заведующая приютом тем временем надеется на свои силы и помощь неравнодушных. Бросать животных на произвол судьбы Светлана не намерена, как и отступать перед возникшими трудностями. Мы в ответе за тех, кого приручили.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.