× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/24-03-2023-zolotye-vorota-vo-vladimire-budet-restavrirovat-kompaniya-iz-tyumeni-za-139-millionov-rublej.html" target="_blank">Золотые ворота во Владимире будет реставрировать компания из Тюмени за 139 миллионов рублей</a> - Реставрацией Золотых ворот займётся компания «Дизайн-2000» из Тюмени. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Напомним, еще в феврале Министерство культуры России объявило конкурс