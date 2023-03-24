Реставрацией Золотых ворот займётся компания «Дизайн-2000» из Тюмени. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Напомним, еще в феврале Министерство культуры России объявило конкурс
Реставрацией Золотых ворот займётся компания «Дизайн-2000» из Тюмени. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Напомним, еще в феврале Министерство культуры России объявило конкурс на проведение реставрационных работ в белокаменном памятнике 12 века. Утвержденный ранее проект реставрации предполагает проведение следующих работ: Проектом предусматривается реставрация фасадных стен, цоколей и крылец, ремонт конструкций стен угловых башен и