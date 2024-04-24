Гроздья тараканов на старой мебели. Тумбочку вынесли в коридор из квартиры. Видео снято еще в 2021 году. В таких условиях живут пенсионерка Елена Романова и ее сын Константин Попов. Речь о доме

Гроздья тараканов на старой мебели. Тумбочку вынесли в коридор из квартиры. Видео снято еще в 2021 году. В таких условиях живут пенсионерка Елена Романова и ее сын Константин Попов. Речь о доме №27 на Верхней Дуброве. Насекомые до сих пор расползаются по всем квартирам. Соседи рассказывают, проблема с каждым годом все хуже. Валентина Хромушина, жительница