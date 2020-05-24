Ни для кого не секрет, что Дженнифер Лопес является ярким примером женщины с идеальной фигурой. В свои 50 певица не стесняется надевать короткие топы и облегающие наряды.

Ни для кого не секрет, что Дженнифер Лопес является ярким примером женщины с идеальной фигурой. В свои 50 певица не стесняется надевать короткие топы и облегающие наряды.Баскетболист Алекс Родригес, возлюбленный актрисы, в своем "Инстаграм" опубликовал танец Дженнифер. Спортсмен отметил, что в постановке номера участвовали его дочки Элла и Наташа. Наряд для танца был выбран тоже неслучайно: белый кроп-топ и спортивные брюки только подчеркнули шикарные формы певицы.22 Май 2020 в 9:11 PDTПоклонники Джей Ло восхищаются нескончаемой энергией актрисы и ее прекрасной фигурой."Дженнифер идеальна", – комментируют фанаты по всему миру.Стоит отметить, что Дженнифер и Алекс вместе три года. За это время певица успела получить предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Свадьба была запланирована на 2020 год, но торжество пришлось перенестииз-за бушующей пандемии коронавируса. В одном из интервью Родригес рассказал, что если ситуация в мире не улучшится, они сыграют свадьбу в тесном семейном кругу.