Глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров напомнил о двух статьях Конституции Украины.

Глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров напомнил о двух статьях Конституции Украины.В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука из-за наличия у них паспорта другой страны – израильского, армянского и румынского соответственно. Также сообщалось, что эти люди причастны к контрабанде.По мнению Евгения Захарова, украинский лидер пошел против закона, подписав этот указ. Правозащитник привел одну из статей Конституции Украины, в которой говорится, что никто не может быть лишен гражданства. Также действия Зеленского якобы расходятся с законом "О гражданстве", согласно которому лишение паспорта предусмотрено "в весьма специфических случаях", отметил Захаров.Эксперт считает, что двойное гражданство не является причиной отказа в украинском паспорте. Мол, в стране есть граждане Грузии, которые заняли высокие должности. По словам правозащитника, таким людям дается два года, чтобы решить, отказываться от второго гражданства или нет."Нигде не написано, что их нужно было лишить гражданства. <...> Указ совершенно противоречит законам и Конституции Украины", – сказал Захаров.Эксперт добавил, что Украина, которая хочет стать членом Европейского союза и вступить в НАТО, не должна себя так вести. Мол, подобные практики в ЕС неприемлемы.