Антон Салакаев серьезно травмировался при падении с электросамоката. Музыканту сделали сложную операцию.

Антон Салакаев серьезно травмировался при падении с электросамоката. Музыканту сделали сложную операцию.Солист ансамбля "Волга-Волга" рассказал, что ЧП случилось незадолго до концерта в Нижнем Новгороде. Он вместе с коллегами по группе решил прогуляться по местной набережной.Музыканты затронули тему ужасных инцидентов с электросамокатами, будто предчувствуя беду. Однако Салакаев принял предложение товарищей прокатиться на этом виде транспорта, передает .Это был первый подобный опыт артиста. Проехав немного, Антон Салакаев упал на асфальт. Исполнителя срочно госпитализировали и диагностировали перелом трех ребер, а также разрыв связки в области плеча. Певцу провели сложную операцию.Медики закрепили на ключице звезды титановую пластину, которая помогает правильномусращению соединительной ткани. Из клиники Салакаева выпишут через пару-тройку дней. Затем артиста ждет долгая реабилитация. А потом ему предстоит повторная операцияпо съему пластины.Всех любителей электросамокатов музыкант призвал быть как можно более осторожными. Он отметил, что этот вид транспорта очень опасен.