Ранее российские власти приняли решение закрыть авиасообщение со страной.

Турция предложила России модель безопасного туризма: возобновить полеты в первую очередь в курортные регионы. Об этом сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.Эрсой отметил, что в основном российские туристы посещают в Турции Анталью, Бодрум, Даламан и реже — Измир.Мехмет Нури Эрсой, министр культуры и туризма Турции: Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе „все включено“.По его словам, на первом этапе можно было бы возобновить авиасообщение с этими городами, а затем со всей Турцией.Он добавил, что подобную систему ранее использовали по отношению к Германии, и она оказалась очень успешной.Ранее министр также сообщил, что Турция может отменить обязательное предоставление результатов ПЦР-теста на коронавирус для российских туристов.