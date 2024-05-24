В деревне Великово Гороховецкого района спасатели потушили пожар на площади 100 квадратных...

В деревне Великово Гороховецкого района спасатели потушили пожар на площади 100 квадратных метров23 мая 2024 года около 18 часов произошел пожар в деревне Великово на улице Советская Гороховецкого района. По информации пресс-службы МЧС по Владимирской области, загорелся частный жилой дом. Предварительная площадь пожара 100 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники 14 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области