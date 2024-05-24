В СНТ Дружба Александровского района сгорел дачный дом Ночью 24 мая 2024 в пожарную часть города...

В СНТ "Дружба" Александровского района сгорел дачный домНочью 24 мая 2024 в пожарную часть города Карабаново поступило сообщение о загорании дома в СНТ "Дружба" Александровского района.Как сообщают в пресс-службе МЧС города Карабаново, по прибытию пожарных было установлено, что горит частный дачный кирпичный дом по всей площади.Пожар был локализован и ликвидирован на площади 35 квадратных метров, сгорела конструкция крыши, внутренняя отделка и личные вещи.По информации спасателей, пострадавших нет.К тушению пожара привлекались пожарная часть города Карабаново, ПСЧ-17 города Александров.Фото: ЧС ПЧ Карабаново