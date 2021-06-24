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<a href="https://33live.ru/novosti/24-06-2021-1236-chelovek-vo-vladimirskoj-oblasti-boleyut-kovidom.html" target="_blank">1236 человек во Владимирской области болеют ковидом</a> - За минувшие сутки скончались трое больных. Общее количество погибших достигло 1260. На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 июня лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За то же время выздоровели 135 человек. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 35 047 случаев заболевания.