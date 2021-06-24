Сразу несколько источников утверждает, что днем 24 июня в департамент природопользования Владимирской области пришли с обыском силовики. Но комментировать следственные действия ни в самом

Сразу несколько источников утверждает, что днем 24 июня в департамент природопользования Владимирской области пришли с обыском силовики. Но комментировать следственные действия ни в самом департаменте, ни в полиции не стали. В пресс-службе регионального УМВД ответили: “Мы не комментируем информацию”. В УФСБ вообще отрицают причастность сотрудников к данному обыску: “Наших работников там нет”. На Октябрьском проспекте,14,