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<a href="https://33live.ru/novosti/24-06-2021-oteli-v-krasnodarskom-krae-budut-prinimat-tolko-privityx-s-1-avgusta.html" target="_blank">Отели в Краснодарском крае будут принимать только привитых с 1 августа</a> - Власти Краснодарского края приняли важное решение в связи с осложнением эпидобстановки.