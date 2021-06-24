Введение системы QR-кодов – лучшая мера по сравнению с локдауном, она позволит вакцинированным от COVID-19 москвичам вернуться к привычному образу жизни. Об этом заявили представители ресторанного бизнеса столицы.

Введение системы QR-кодов – лучшая мера по сравнению с локдауном, она позволит вакцинированным от COVID-19 москвичам вернуться к привычному образу жизни. Об этом заявили представители ресторанного бизнеса столицы."QR-коды лучше, чем полное закрытие, это позволяет тем, кто вакцинировался, вести тот образ жизни, к которому они привыкли. QR-коды в текущих условиях необходимая мера, которая лучше локдауна", – сказал президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров.Отсрочка введения QR-кодов в летних кафе столицы даст рестораторам возможность подготовиться, приводит мнение предпринимателя Агентство городских новостей "Москва". Бухаров предположил, что QR-коды можно начать применять и в других сферах деятельности.С Игорем Бухаровым солидарен владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл «Депо Москва», «Чайхона №1») Алексей Васильчук. По его словам, бизнес попросил власти Москвы о выводе летних веранд из COVID-free зон и посещении детей без QR-кодов в сопровождении родителей."Принято хорошее компромиссное решение для того, чтобы бизнес мог каким-то образом перестроиться и люди бы успели привиться, которые еще не привились", – сказал бизнесмен.Введенные меры служат напоминанием, что в текущей ситуации необходимо активно прививаться, заявил ресторатор Владимир Соловьев (Перельман). Схожая стратегия действует в ряде мировых городов, где 60% населения имеют защиту от вируса, приводит слова предпринимателя "Вечерняя Москва".Послабления до 12 июля позволят настроить систему, уверен Соловьев (Перельман). Он выразил надежду, что за это время будет налажена система быстрой сдачи ПЦР-тестов.Мэр Москвы Сергей Собянин 24 июня подписал , по которому до 12 июля летние кафе и веранды Москвы можно будет посещать без QR-кодов. Несовершеннолетних будут пускать в кафе и рестораны в сопровождении взрослых.