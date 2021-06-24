В Александрове вчера вечером, в 20:25, на СМУ загорелся легковой автомобиль.

В Александрове вчера вечером, в 20:25, на СМУ загорелся легковой автомобиль.Пятеро мужчин пытались потушить огонь под капотом своими футболками. Мимо проезжал пассажирский автобус 7-го маршрута. Его водитель остановился и с помощью огнетушителя погасил пламя.Видео, снятое пассажирами автобуса, размещено в популярном Александровском паблике ВКонтакте. В комментариях пользователи благодарят водителя за оказанную экстренную помощь.Видео: vk.com/wall-115968933_550232