Депутат ГД Василий Пискарев раскритиковал рекомендацию ПАСЕ использовать в Крыму украинское законодательство

Депутат ГД Василий Пискарев раскритиковал рекомендацию ПАСЕ использовать в Крыму украинское законодательствоПредседатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев раскритиковал новое заявление ПАСЕ по Крыму, которое призывает использовать там украинское законодательство вместо российского. Депутат назвал данное решение нонсенсом."Выступив с резолюцией в поддержку экстремистской организации в Крыму, ПАСЕ по сути присоединилась к хору голосов на Западе, оправдывающих экстремистов и террористов, чьи организации были в России запрещены, а сами они осуждены за нарушение российского законодательства", – подчеркнул Пискарев.Напомним, по докладу исландского представителя Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар ПАСЕ приняла резолюцию, в которой говорится о "непризнании аннексии Крыма" и, более того, заявляется, что России не следует применять там свое собственное законодательство."Почему бы господам европейским парламентариям не отказаться от действующего законодательства в своих странах и не начать применять, к примеру, российское? Ну хотя бы в части противодействия терроризму и экстремизму? Может было бы меньше таких пассажей в документах ПАСЕ?", – поинтересовался глава комиссии ГД.Пискарев отметил, что резолюция выстроена на очевидном неуважении к российскому правосудию и законам нашей страны. В заявлении прослеживается грубое вмешательство во внутрироссийские дела, что недопустимо, с точки зрения парламентария, и противоречит целям и задачам ПАСЕ.