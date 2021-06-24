Сумма ущерба, причиненного злоумышленниками собственникам имущества, превысила 57 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 22 и 17-летнего местных жителей. Молодые люди обвиняются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).Установлено, что весной прошлого года фигуранты слили 35 литров бензина из чужого автомобиля, припаркованного на одной из улиц районного центра. По словам злоумышленников, похищенное топливо они планировали использовать для поездок на автомобиле одного из злоумышленников.Причиненный собственнику ущерб составил более 1400 рублей.Также установлено, что обвиняемые проникли в гараж местного жителя, из которого похитили мотоцикл и металлические изделия на сумму более 56 000 рублей. Транспортное средство было спрятано, а металл сдан в пункт приема цветного лома.Кроме того, следовали во взаимодействии с оперативниками установили, что злоумышленники вместе с ещё одним своим приятелем пытались похитить металлический профиль и каркас для шатра с территории предприятия. В момент, когда злоумышленники переносили имущество за огороженную территорию, они увидели прохожих и оставили изделия из металла. Собственнику мог быть причинен ущерб на сумму более 5 000 рублей.В отношении сообщников было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ст. 158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору).Сотрудниками полиции был проведен большой комплекс мероприятий, направленных на установление личностей фигурантов. В том числе, опрошены возможные очевидцы произошедшего, изучены записи с камер видеонаблюдения.Местонахождение похищенного мотоцикла и металлических изделий было установлено. Имущество возвращено собственнику.В настоящее время уголовное дело, объединенное в одно производство, направлено в суд для рассмотрения по существу.