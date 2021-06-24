Сотрудники полиции взялись за расследование угона одного автомобиля в Химках. Улики привели их к двум подозреваемым, мужчинам 37 и 46 лет, передает сайт . В домах у них нашли не только ..

Сотрудники полиции взялись за расследование угона одного автомобиля в Химках. Улики привели их к двум подозреваемым, мужчинам 37 и 46 лет, передает сайт "". В домах у них нашли не только оборудование для угона, но и документы на другие машины. В их гаражах и на участках стояли частично разобранные машины. По предварительным данным, мужчины причастны к похищению по меньшей мере семи автомобилей в Московской области. Сумма ущерба, согласно предварительным оценкам, превышает семь миллионов рублей.