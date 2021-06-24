Торговцев липовыми сертификатами о вакцинации ждет уголовное наказание, а покупатели ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих, написал в своем телеграм-канале спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Торговцев липовыми сертификатами о вакцинации ждет уголовное наказание, а покупатели ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих, написал в своем спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.Председатель ГД назвал ситуацию с коронавирусом тревожной: в Москве и ряде регионов введены новые меры безопасности. Если нет противопоказаний, лучше защитить себя – для этого есть вакцина, отметил спикер.Он добавил, что против продавцов поддельными сертификатами уже возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны."Шустрых «бизнесменов», рассчитывающих разбогатеть на пандемии, ждет наказание», — подчеркнул председатель Госдумы.Володин напомнил, что липовая справка не вырабатывает антитела. Если человек кого-то заразил, то ему придется за это отвечать, написал Володин."Не себя обманывает. Ставит под угрозу жизнь и здоровье близких, знакомых, посторонних людей», — считает председатель ГД.Он призвал жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. Граждане, в свою очередь, должны не покупать липовые сертификаты, заключил спикер.