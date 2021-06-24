Председатель Госдумы негативно оценил странную резолюцию ПАСЕ, требующую не применять в Крыму российское законодательство

Председатель Госдумы негативно оценил "странную резолюцию" ПАСЕ, требующую не применять в Крыму российское законодательствоПо докладу исландского представителя Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар Парламентская ассамблея Совета Европы приняла очередную резолюцию, в которой говорится о "непризнании аннексии Крыма" и, более того, заявляется, что России не следует применять там свое собственное законодательство. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин негативно отнесся к этой инициативе.Спикер ГД напомнил, что депутаты могут поставить перед МИД РФ вопрос о запрете въезда в нашу страну для депутата, подготовившего доклад о положении крымских татар. Кроме того, этот вопрос будет поднят на встрече с председателем парламента Исландии 29 июня.Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал резолюцию странной. Он подчеркнул, что докладчик в Крыму никогда не была: "Ситуацию не знает, с местными жителями не говорила". Председатель ГД отметил, что призыв вернуть в Крым украинское законодательство строится на наборе штампов: "аннексия", "репрессии", "ущемление прав"."Как же далека ПАСЕ от народа и реальной жизни. Только после вхождения Крыма в состав Российской Федерации крымско-татарский язык получил статус государственного, наравне с русским и украинским", – написал Володин.Он также обратил внимание, что крымские татары работают в органах власти, избраны в Госдуму, участвуют в принятии ключевых решений как для Крыма, так и для всей России. Спикер ГД подчеркнул, что докладчикам ПАСЕ следовало бы приехать в Крым и на месте узнать о реальном положении дел:"Нельзя с чужого голоса готовить такие документы.Хотя бы изучите законодательства стран, которые мониторите. А то делаете заявления и не несете за них никакой ответственности".Вячеслав Володин обещал поднять данный вопрос на встрече с председателем парламента Исландии: "Подниму вопрос о необъективной, оскорбительной для нас резолюции, подготовленной в ПАСЕ на основе доклада представителя этой страны". Он также отметил, что докладчик представила ложную информацию, исказив реальную ситуацию.