Злоумышленница во время посещения торговой точки беспрепятственно вошла в подсобное помещение и похитила гаджет.

В сентябре прошлого года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже принадлежащего ей мобильного телефона. По словам потерпевшей, гаджет хранился в подсобном посещении магазина, где она работает.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась ранее судимая 42-летняя жительница Селивановского района.Женщина в содеянном призналась, пояснив, что проездом находилась в Гусь-Хрустальном. Посещая магазин, где работает потерпевшая, фигурантка беспрепятственно вошла в подсобное помещение, предназначенное для хранения одежды и личных вещей работников, и похитила гаджет, после чего скрылась.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.