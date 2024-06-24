Об этом рассказали представители регионального Социального фонда.

11 тысяч пенсионеров во Владимирской области получают повышенную пенсию. Об этом рассказали представители регионального Социального фонда.Так, надбавку получают те, кто имеет на содержании, например, несовершеннолетних иждивенцев или студентов (но им должно быть не больше 23 лет). Повышенную выплату пенсионер будет получать, даже если человек на содержании имеет подработку.Так, надбавка в 2024 году на одного ребёнка составляет порядка 2 711 рублей, на двух – 5 423 рубля, а на троих и более – 8 134 рубля.