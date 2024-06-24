Владимирская область разделяет боль утраты с Крымом и Дагестаном В Севастополе и Крыму сегодня...

Владимирская область разделяет боль утраты с Крымом и ДагестаномВ Севастополе и Крыму сегодня День траура. Он объявлен после теракта, который совершили украинские боевики.Военные формирования Украины ударили американскими ракетами АТАСMS по мирным жителям в воскресенье - 23 июня 2024 года. Среди погибших - двое детей. Пострадали более 150 человек. На пляже люди отдыхали семьями.Свои соболезнования и слова поддержки Севастополю и Крыму направляют российские регионы."Мы запомнили этот день, эту боль наших невинных сограждан. Зло обязательно будет наказано: и те, кто нанёс удар по мирным жителям, и те, кто поставил убийцам дальнобойные ракеты", - написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев на своей официальной странице.Глубокие соболезнования всем жителям Севастополя выразила и председатель Законодательного Собрания области Ольга Хохлова."У фашистов нет милосердия и сострадания. Несмотря на горе, наш дух не сломлен", - отметила Ольга Хохлова.Боль утраты Владимирская область разделяет и с Дагестаном, который атаковали боевики. Они устроили теракты в Дербенте и Махачкале.