Владимирская область разделяет боль утраты с Крымом и Дагестаном
В Севастополе и Крыму сегодня...
Владимирская область разделяет боль утраты с Крымом и Дагестаном
В Севастополе и Крыму сегодня День траура. Он объявлен после теракта, который совершили украинские боевики.
Военные формирования Украины ударили американскими ракетами АТАСMS по мирным жителям в воскресенье - 23 июня 2024 года. Среди погибших - двое детей. Пострадали более 150 человек. На пляже люди отдыхали семьями.
Свои соболезнования и слова поддержки Севастополю и Крыму направляют российские регионы.
"Мы запомнили этот день, эту боль наших невинных сограждан. Зло обязательно будет наказано: и те, кто нанёс удар по мирным жителям, и те, кто поставил убийцам дальнобойные ракеты", - написал губернатор Владимирской области Александр Авдеев на своей официальной странице.
Глубокие соболезнования всем жителям Севастополя выразила и председатель Законодательного Собрания области Ольга Хохлова.
"У фашистов нет милосердия и сострадания. Несмотря на горе, наш дух не сломлен", - отметила Ольга Хохлова.
Боль утраты Владимирская область разделяет и с Дагестаном, который атаковали боевики. Они устроили теракты в Дербенте и Махачкале.