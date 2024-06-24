Губернатор Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Ковров.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Ковров. В ходе визита руководитель посетил улицу Маршала Устинова, где проинспектировал ход строительства автодороги и ливневой канализации. Об этом рассказала регионального правительства.Отмечается, что работы на объекте завершены не более чем на 40 процентов. В связи с этим было принято решение заменить подрядчика.«Подрядчику давали шансы ускорить работу, но, похоже, всё идёт к уголовному делу. Есть признаки того, что генеральный подрядчик – недобросовестный. К субподрядчику вопросов меньше. Если мы будем продлевать сроки, то это очередной долгострой. Летний сезон скоро закончится, поэтому жёсткое решение нужно принимать уже сейчас», - приводит пресс-служба правительства слова владимирского губернатора.