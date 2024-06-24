Известный дизайнер прокомментировал археологические находки на своём YouTube-канале.

Артемий Лебедев: найденные в Киржаче туалеты 19-го века – повод для гордости. Известный дизайнер прокомментировал археологические находки на своём YouTube-канале.«Да, у нас в 19 веке были такие вот туалеты. И мы этим гордимся... А те, кто напишет про наши общественные туалеты что-то плохое, пусть покажет свои, из 19 века», – высказался мужчина.Лебедев считает, что с них необходимо расчистить, привести в нормальное состояние, сделать деревянный навес и выставить в один из музеев Владимирской области. Напомним, артефакт был найден при расчистке некогда шёлкового комбината.