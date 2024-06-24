«Ростелеком» подвел итоги ежегодного конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Конкурс проводился 13-й раз. Стратегическим партнером проекта традиционно выступило

«Ростелеком» подвел итоги ежегодного конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Конкурс проводился 13-й раз. Стратегическим партнером проекта традиционно выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнерами спецноминаций стали: АО «РТКомм.РУ» (федеральный оператор спутниковой связи «РТКОММ») и Альянс по защите детей в цифровой среде. В церемонии награждения в Москве приняли